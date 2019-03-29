Расследования

"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатность

Расследования 29.03.2019 13:31
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29.03.2019 13:31


Уголовное дело заместителя главврача больницы, обвиняемого в халатности, из-за которой погиб  пациент, в ближайшее время будет направлено в суд. Об этом сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По данным следствия, 5 ноября 2017 года в лечебное учреждение, расположенное  в Дзержинском районе Волгограда,  доставили  32-летнего волгоградца. Врачи  диагностировали у него аневризму и расслоение аорты. После осмотра и диагностики  дежурный врач сообщил заместителю главного врача о пациенте с подтвержденным смертельно опасным диагнозом. Ради спасения больного его необходимо было отправить  в специализированное медучреждение. Тогда обвиняемый связался с коллегой из областного кардиоцентра. Там согласились принять больного, но для этого ему требовалась провести КТ-ангиографию - сделать снимок  кровеносных сосудов. Снимок сделали вовремя, но  результаты отправили в кардиоцентр лишь через два дня. Пациент умер  8 ноября. В тот момент  в кардиоцентре его уже ожидала операционная бригада. По заключению специалистов, в случае своевременного лечения  пациента можно было спасти. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Дзержинского района.
Как стало известно ИА "Высота 102", речь идет о городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25.

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