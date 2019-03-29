"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатность

Уголовное дело заместителя главврача больницы, обвиняемого в халатности, из-за которой погиб пациент, в ближайшее время будет направлено в суд. Об этом сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

По данным следствия, 5 ноября 2017 года в лечебное учреждение, расположенное в Дзержинском районе Волгограда, доставили 32-летнего волгоградца. Врачи диагностировали у него аневризму и расслоение аорты. После осмотра и диагностики дежурный врач сообщил заместителю главного врача о пациенте с подтвержденным смертельно опасным диагнозом. Ради спасения больного его необходимо было отправить в специализированное медучреждение. Тогда обвиняемый связался с коллегой из областного кардиоцентра. Там согласились принять больного, но для этого ему требовалась провести КТ-ангиографию - сделать снимок кровеносных сосудов. Снимок сделали вовремя, но результаты отправили в кардиоцентр лишь через два дня. Пациент умер 8 ноября. В тот момент в кардиоцентре его уже ожидала операционная бригада. По заключению специалистов, в случае своевременного лечения пациента можно было спасти. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Дзержинского района.