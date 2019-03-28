Итоги проверки соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия подвели сегодня в областной прокуратуре. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. За три неполных месяца 2019 года были выявлены около тысячи нарушений, составлены почти 500 актов реагирования.

Так, было выявлено хищение подрядной организацией средств, выделенных на ремонтно-реставрационные работы памятника “Ролик” в Краснооктябрьском районе.

По этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”. Прокуратура направила в региональный СУ СК России материалы проверки по фактам приемки и оплаты должностными лицами территориального управления Росимущества работ, которые по факту выполнены не были. Будет решаться вопрос об уголовном преследовании виновных.

Не раз прокуроры заставляли органы местного самоуправления ставить на учет бесхозные объекты наследия. Так, в суд подан иск к администрации Ильевского сельского поселения о постановке на учет двух объектов культурного наследия регионального значения.

В ряде случаев собственники объектов культурного наследия не занимались получением паспортов на памятники истории и культуры.

Например администрация городского округа Камышина не получила паспорта на 5 объектов культурного наследия - все они входят в состав исторического центра города. В связи с этим надзорное ведомство внесло представлении в адрес главы горадминистрации Камышина.

Нарушался также порядок перевода земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, в земли историко-культурного назначения. В ряде случаев, в нарушение закона, ремонтно-реставрационными работами объектов культурного наследия проводили организации, не имеющие лицензии.

По итогам проверки прокурорское представление было также внесено в адрес заместителя губернатора Волгоградской области, председателя регионального комитета культуры Владимира Попкова.



