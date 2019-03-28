Главное
Прокуратура внесла представление волгоградскому замгубернатора за тысячу нарушений в сфере охраны памятников истории и культуры
Культура 28.03.2019 19:34
533 4
28.03.2019 19:34
Итоги проверки соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия подвели сегодня в областной прокуратуре. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. За три неполных месяца 2019 года были выявлены около тысячи нарушений, составлены почти 500 актов реагирования.
Так, было выявлено хищение подрядной организацией средств, выделенных на ремонтно-реставрационные работы памятника “Ролик” в Краснооктябрьском районе.
По этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”. Прокуратура направила в региональный СУ СК России материалы проверки по фактам приемки и оплаты должностными лицами территориального управления Росимущества работ, которые по факту выполнены не были. Будет решаться вопрос об уголовном преследовании виновных.
Не раз прокуроры заставляли органы местного самоуправления ставить на учет бесхозные объекты наследия. Так, в суд подан иск к администрации Ильевского сельского поселения о постановке на учет двух объектов культурного наследия регионального значения.
В ряде случаев собственники объектов культурного наследия не занимались получением паспортов на памятники истории и культуры.
Например администрация городского округа Камышина не получила паспорта на 5 объектов культурного наследия - все они входят в состав исторического центра города. В связи с этим надзорное ведомство внесло представлении в адрес главы горадминистрации Камышина.
Нарушался также порядок перевода земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, в земли историко-культурного назначения. В ряде случаев, в нарушение закона, ремонтно-реставрационными работами объектов культурного наследия проводили организации, не имеющие лицензии.
По итогам проверки прокурорское представление было также внесено в адрес заместителя губернатора Волгоградской области, председателя регионального комитета культуры Владимира Попкова.
Реклама
Популярное по теме
21.03.2019 17:00
2612 0
22.03.2019 13:37
3600 0
10.03.2019 06:28
45504 0
В Год театра РУСАЛ проведет театральный фестиваль в Волгограде25.03.2019 17:07
В музее «Память» открылась фотодокументальная выставка «Центральный универмаг. Восстановление»22.03.2019 13:37
Therr Maitz и Антон Беляев «зажгут» на концерте в Волгограде21.03.2019 17:00
Поднятый со дна Волги бронекатер «БК-31» установят в Волгограде в стеклянном павильоне10.03.2019 06:28
Театры Волгоградской области готовят подарок к юбилею Волжского28.02.2019 10:13
Что такое «Зеленая книга»? И почему она получила «Оскар»25.02.2019 17:15
В Волгограде мастерскую автора "Непокоренного Сталинграда" освободили от арендных платежей20.02.2019 14:02
Центральный концертный зал Волгограда ждет большой ремонт12.02.2019 08:44
Губернатор Волгоградской области не один пришел на знаменитый спектакль о любви11.02.2019 21:36
Перерожденные в авто швейные машинки представлены на выставке в Волгограде06.02.2019 14:41
Волгоградский профессор стал автором большого труда о казаках войска Донского24.01.2019 04:09
В древних курганах под Волгоградом нашли уникальные артефакты14.01.2019 10:03
В волгоградском музее «поселились» советские Деды Морозы и Снегурочки21.12.2018 16:45
Праздничную атмосферу в Волгограде простимулируют конкурсом18.12.2018 16:07
Дед Мороз летит в Волгоград на собственном самолете15.12.2018 13:29
Реклама