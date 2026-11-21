



В ночь на 21 ноября преступный киевский режим запустил 275 беспилотников по регионам России. Согласно актуальной сводке Минобороны, Волгоградскую область атака обошла стороной.



Силы ПВО работа по вражеским целям в Республике Крым, Смоленской, Псковской, Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областях, а также над акваторией Чёрного моря.



Отметим, в Волгоградской области ночью было спокойно - беспилотная опасность не объявлялась.



