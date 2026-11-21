



Родители, чьи дети посещают детский сад, могут рассчитывать на частичную компенсацию платы, включая частные учреждения при наличии лицензии и договора.



По информации с портала «Объясняем.РФ», федеральный закон предусматривает минимальные размеры компенсации - 20% за первого ребенка, 50% за второго и 70% за третьего и последующих детей. Компенсацию чаще всего получают малоимущие и многодетные семьи, опекуны, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.



При расчете компенсации учитывается не сумма из квитанции, а средняя плата за детский сад по региону. Если фактическая плата выше средней, расчет ведется от средней, если ниже - от фактической.

Некоторые категории детей, такие как инвалиды, сироты и дети с туберкулезной интоксикацией, могут быть полностью освобождены от платы за детский сад в государственных и муниципальных учреждениях. Оплатить детский сад также можно средствами материнского капитала сразу после рождения ребенка, если учреждение находится в России и имеет лицензию на предоставление образовательных услуг.



Важно учесть, что для оформления компенсации необходимо подготовить паспорт заявителя, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета, договор с детским садом и, при необходимости, региональные справки, такие как о доходах или статусе семьи.



Заявление можно подать через портал «Госуслуги», МФЦ, бухгалтерию детского сада. Компенсация обычно выплачивается раз в месяц или квартал после внесения платы.