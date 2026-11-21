До 1 декабря нужно уплатить имущественные налоги за предыдущий год. Это касается владельцев квартир, домов, земельных участков и автомобилей. Обычно уведомления формирует налоговая служба, но есть исключения - при долевой собственности и оформлении имущества на несовершеннолетних действуют особые правила.

Роскачество даёт советы, на что обратить внимание. Если сумма налога меньше 300 рублей, то не пришлют отдельное уведомление. Налог включат в следующий платёжный документ, но не более чем на три года.



При долевой собственности каждый владелец платит за свою часть имущества. Чем больше доля, тем выше налог. Уведомления приходят каждому из собственников отдельно. Оплатить налог за другого человека может любой. Однако ответственность за своевременную оплату несёт тот, на кого начислен налог. Если не заплатить вовремя, то начислят пени.



Сумма налога зависит от кадастровой стоимости недвижимости, налогового вычета, ставки и доли владения. Уведомления обычно начинают приходить в сентябре. Налог за предыдущий год нужно заплатить до 1 декабря следующего года. С августа 2026 года все документы автоматически появились в личном кабинете на портале Госуслуг. Проверить начисления можно также на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).



Если уведомление не пришло, то сначала нужно проверить свои электронные кабинеты на сайтах ФНС и Госуслуг. Если вы пользуетесь одним из них, бумажное письмо не отправляется. Распечатанный документ можно получить по заявлению в налоговой инспекции или МФЦ.



Отсутствие начисления также может быть связано с налоговой льготой или малой суммой налога - менее 300 рублей. Информацию о льготах можно найти на сайте Роскачества.