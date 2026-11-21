



В Волгоградской области суд восстановил трудовые права бывшего колхозника, обязав ОСФР зачесть его работу в рыболовецком колхозе «Ударник» в страховой стаж.



Октябрьский районный суд Волгоградской области рассмотрел иск мужчины, который обратился в ОСФР для назначения страховой пенсии по старости. На момент обращения его стаж составлял 21 год 8 месяцев 27 дней, а индивидуальный пенсионный коэффициент был равен 27,871 при необходимых 30 баллах, что стало причиной отказа в назначении пенсии.



Конфликт возник из-за того, что ОСФР не учёл период работы мужчины в рыбколхозе «Ударник» с 22 февраля 1989 года по 1 июля 1996 года. Фонд объяснил это отсутствием записи о годовом минимуме трудового участия в трудовой книжке, а архив колхоза был утрачен в результате пожара.

Суд удовлетворил требования истца. В основе решения лежали запись в трудовой книжке, справка о заработной плате за 1990 год, архивная справка №94 от 19 марта 2024 года, подтверждающая членство истца в колхозе, а также свидетельства четырёх человек, которые подтвердили факт его работы в спорный период и уничтожение архива.



С учётом спорного периода общий стаж истца теперь составляет 29 лет 1 месяц 7 дней, а индивидуальный пенсионный коэффициент увеличился до 34,630 баллов, что позволяет назначить ему страховую пенсию по старости.

Суд постановил включить спорный период в страховой стаж истца и назначить пенсию с 4 августа 2026 года.



Решение суда пока не вступило в законную силу, и у сторон есть возможность его обжаловать.