Под Волгоградом задержали находившегося в федеральном розыске зачинщика конфликта в баре





Более шести месяцев скрывался от следствия 26-летний подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью посетителю одного из баров Городищенского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчину поймали в момент приезда в Волгоградскую область из южных регионов страны, где он все это время скрывался у знакомых. Он сознался в содеянном.

По данным следствия, в августе 2018 года между двумя посетителями в баре произошел конфликт, в результате которого 26-летний мужчина ударил ножом вступившегося за девушку парня, после чего скрылся. Личность подозреваемого была установлена полицейскими, однако он успел сбежать. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники выяснили, что подозреваемый покинул пределы региона, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск.



