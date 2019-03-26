Расследования

Убийца-расчленитель из Волжского просит Верховный суд смягчить ему приговор

Расследования 26.03.2019 11:22
12061 6
26.03.2019 11:22



Верховный суд рассмотрит апелляционные жалобы  по громкому делу о двойном убийстве двух молодых волжанок. Как сообщает ИА «Высота 102», осужденный на 23 года тюремного срока Александр Масленников просит служителей Фемиды смягчить ему приговор. Брат Ольги Шапошниковой также обжаловал решение суда первой инстанции. Родственник погибшей настаивает на пожизненном лишении свободы для преступника. Дата рассмотрения уголовного дела в Верховном суде пока не назначена.
Напомним, обвинительный приговор в отношении Масленникова Волгоградский облсуд вынес 27 февраля. Его приговорили к 23 годам лишения свободы. Первые десять лет срока мужчина должен провести в тюрьме, остальные 13 - в исправительной колонии строгого режима. После отбывания наказания его ждет еще два года ограничения свободы. С учетом заключения под стражей во время следствия и судебного разбирательства из общего срока назначенного наказания Масленникову вычтут почти три года. 
Двойное убийство Масленников совершил 13 октября 2017 года в Волжском. В караоке-клубе он познакомился с двумя девушками – Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной. Далее компания отправилась на съемную квартиру мужчины. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. Спустя две недели его задержали в столице и этапировали в Волжский. Масленников ранее  уже привлекался к уголовной ответственности. Буквально за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
"Он выйдет на свободу и продолжит убивать": волгоградский облсуд приговорил к 23 годам тюрьмы волжского расчленителя (ВИДЕО)
27.02.2019 18:11
18430 9
В Волгоградской области вновь развернулись судебные «бои» стратегического назначения за аэродром
25.02.2019 14:30
14422 15
В Волгограде расследуют дело о мошенничестве с федеральными деньгами при ремонте «Ролика»
25.02.2019 12:13
12906 16
Расследования
26.03.2019 14:04
Расследования 26.03.2019 14:04
775 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.03.2019 12:44
Расследования 26.03.2019 12:44
618 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.03.2019 12:36
Расследования 26.03.2019 12:36
565 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.03.2019 11:06
Расследования 26.03.2019 11:06
6250 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.03.2019 17:33
Расследования 25.03.2019 17:33
17075 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.03.2019 14:28
Расследования 25.03.2019 14:28
594 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.03.2019 13:34
Расследования 25.03.2019 13:34
24061 20 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.03.2019 12:44
Расследования 25.03.2019 12:44
396 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.03.2019 08:56
Расследования 24.03.2019 08:56
3765 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.03.2019 17:47
Расследования 22.03.2019 17:47
13658 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.03.2019 16:45
Расследования 22.03.2019 16:45
5216 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.03.2019 14:55
Расследования 22.03.2019 14:55
10570 26 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.03.2019 11:10
Расследования 22.03.2019 11:10
6738 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.03.2019 09:57
Расследования 22.03.2019 09:57
9045 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.03.2019 20:59
Расследования 21.03.2019 20:59
9767 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:40
В Волгограде наградили героев «Народного Дозора»Смотреть фотографии
14:04
В Волгограде пивной бизнесмен подозревается в уводе в тень налогов на 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:33
Дорогу на Волжской ГЭС будут ремонтировать и ночьюСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде рецидивист отнял у пенсионерки сумку с продуктами
13:10
В Волгограде автомобилисты и мэрия нашли понимание в вопросе уборки центраСмотреть фотографии
12:51
«До Якутии далеко»: Волгоградской области дали денег на расселение аварийных домовСмотреть фотографии
12:44
"Гуляли по шпалам": в Волгограде проверят обстоятельства наезда на ребенка товарного поездаСмотреть фотографии
12:36
Жителей Волгограда и Подмосковья будут судить за контрабанду средств индивидуальной бронезащитыСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде должностное лицо облкомприроды оштрафовали за «утечку» персональных данныхСмотреть фотографии
11:22
Убийца-расчленитель из Волжского просит Верховный суд смягчить ему приговорСмотреть фотографии
11:06
«Брудного не знал»: подозреваемый в подстрекательстве убийства волгоградского бизнесмена отрицает свою винуСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области из-за всплеска весенней простуды закрыли школуСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде дедушка выпал из машиныСмотреть фотографии
09:50
В центре Волгограда с улицы Советской за сутки эвакуировали 20 машинСмотреть фотографии
09:19
В Красноармейском районе Волгограда грузовой поезд сбил ребенкаСмотреть фотографии
21:09
В Советском районе Волгограда столкнулись шесть машин, есть пострадавший (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:57
В Волгограде оштрафован подпольный автобусный паркСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102»ТВ: В Волгограде губернатор нацелил замов на думы о привлечении инвестиций Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
В Волгограде чиновник жилинспекции заплатит полмиллиона рублей за взяткуСмотреть фотографии
17:06
Туман и мокрый снег испортят водителям завтрашний день в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:32
За суперяму трехлетней давности расплатится бюджет ВолгоградаСмотреть фотографии
16:20
В центре Волгограда свыше 10 тысяч розовых кустов готовят к цветениюСмотреть фотографии
15:26
В Городище Волгоградской области после озеленения недосчитались роз, деревьев и газонаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде заблокировали 42 сайта ростовщиков
14:27
Волгоградский гидроксид магния - в Южной КорееСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде директора осудят за разорение завода и голодных рабочихСмотреть фотографии
13:30
Депутаты поспорят с прокуратурой об архитектурном облике ВолгоградаСмотреть фотографии
13:20
Житель Волгограда разбил иномарку соседа, занявшую “его” парковочное местоСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу Смотреть фотографии
12:00
Жириновский поблагодарил полицию за раскрытие дела о вандализме в отношении офиса ЛДПР в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 