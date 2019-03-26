Убийца-расчленитель из Волжского просит Верховный суд смягчить ему приговор

Расследования 26.03.2019 11:22
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26.03.2019 11:22
Верховный суд рассмотрит апелляционные жалобы по громкому делу о двойном убийстве двух молодых волжанок. Как сообщает ИА «Высота 102», осужденный на 23 года тюремного срока Александр Масленников просит служителей Фемиды смягчить ему приговор. Брат Ольги Шапошниковой также обжаловал решение суда первой инстанции. Родственник погибшей настаивает на пожизненном лишении свободы для преступника. Дата рассмотрения уголовного дела в Верховном суде пока не назначена.
Напомним, обвинительный приговор в отношении Масленникова Волгоградский облсуд вынес 27 февраля. Его приговорили к 23 годам лишения свободы. Первые десять лет срока мужчина должен провести в тюрьме, остальные 13 - в исправительной колонии строгого режима. После отбывания наказания его ждет еще два года ограничения свободы. С учетом заключения под стражей во время следствия и судебного разбирательства из общего срока назначенного наказания Масленникову вычтут почти три года.
Двойное убийство Масленников совершил 13 октября 2017 года в Волжском. В караоке-клубе он познакомился с двумя девушками – Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной. Далее компания отправилась на съемную квартиру мужчины. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. Спустя две недели его задержали в столице и этапировали в Волжский. Масленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Буквально за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.
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