Культура

В Год театра РУСАЛ проведет театральный фестиваль в Волгограде

Культура 25.03.2019 17:07
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25.03.2019 17:07


Компания РУСАЛ в Год театра в рамках проекта «РУСАЛ ФестивАL #Театр» проведет театральный фестиваль в 11 городах России, в том числе впервые – в Волгограде.
Спектакли, номинированные на ведущие национальные премии «Золотая Маска» и Премию Станиславского, покажут лучшие театры России.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «РУСАЛ ФестивАL #Театр» пройдет с 25 марта по 5 июня в различных городах присутствия РУСАЛа от Ачинска и Братска на востоке до Еревана на западе. Всего за время театрального фестиваля будет показано 23 спектакля.
В Волгограде в рамках театрального проекта в партнерстве с фондом «Вольное дело»  зрители увидят спектакль «Транссиб» с участием студентов Школы-студии МХАТ и ее выпускников. Спектакль, получивший в 2018 году гран-при театрального конкурса международного студенческого фестиваля ВГИК, пройдет 6 и 7 апреля на сцене Дворца культуры Тракторозаводского района.
Спектакль смогут посетить сотрудники предприятий компании и приглашенные гости. 
В ходе проведения «РУСАЛ ФестивAL#Театр» в Волгограде, Сыктывкаре, Новокузнецке, Иркутске, Красноярске, Братске, Абакане пройдут прослушивания молодых людей для поступления в Школу-студию МХАТ. Будут проведены творческие (исполнение литературных произведений) и профессиональные (проверка голоса, речи и музыкальных данных) испытания. В Волгограде прослушивание пройдет 6 апреля в 11 часов в ДК Тракторозаводского района (ул. Дзержинского,17).
«Компания проводит театральный фестиваль уже в третий раз. И в этом году, в Год театра в России, мы расширили и географию проектов, и сделали программу фестиваля еще более насыщенной и разнообразной. Например, впервые прослушивания желающих поступить в Школу-студию МХАТ пройдут в Сыктывкаре, Волгограде и Новокузнецке. В прошлом году этой уникальной возможностью воспользовались около 300 абитуриентов из сибирских городов. И по итогам некоторые из них стали студентами московских театральных вузов», - рассказала директор департамента общественных связей компании РУСАЛ Ольга Санарова.

Напомним, театральный фестиваль РУСАЛа – социальный проект компании, который проходит третий год подряд. Билеты на спектакли бесплатные, распространяются по культурным, социальным и образовательным учреждениям и ведомствам городов, среди представителей театральной городской среды, сотрудников предприятий. Также билеты будут разыграны в региональных СМИ и социальных сетях, на городских интернет-порталах.

Подробная информация о проекте на сайте www.rusalfestival.ru и на страницах в соцсетях facebook.com/rusalfestival и vk.com/rusal_festival.


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