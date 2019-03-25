



К различным срокам заключения приговорил Ворошиловский районный суд четырех жителей Калмыкии. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Александра Мучкаева, Басанга Надбитова, Александра и Алдара Наминовых признали виновными в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Фальшивками осужденные расплачивались в магазинах и в почтовом отделении. Свою вину они полностью признали.

В итоге Мучкаеву предстоит провести 4,5 года в колонии общего режима, Александру Наминову – 4, Алдару Наминову - 3,5 года. Басанг Надбитов, заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, и получил самый маленький срок - 10 месяцев. Приговор в силу еще не вступил.



