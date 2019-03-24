



Победой волгоградской команды со счётом 2:0 завершился сегодня футбольный матч между “Ротором” и “Сибирью”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч 28 тура ФНЛ Олимп первенства России по футболу прошёл на стадионе “Волгоград Арена”.

В начале встречи ни одной из команд не удавалось захватить инициативу. Игра шла практически на середине поля. Однако уже на седьмой минуте волгоградские футболисты провели первый удар в створ ворот. Правда, он успехом не увенчался. По-настоящему опасный момент создали новосибирские футболисты у ворот “Ротора” на 21 минуте, на что волгоградцы сразу ответили двумя контратаками. Ситуация, которая едва не привела к пропущенному мячу, словно подхлестнул волгоградских футболистов, и они, практически, перенесли игру на половину поля противника. На 23 минуте опасный удар по воротам гостей нанес защитник “Ротора” Александр Кацалапов, но мяч пролетел выше ворот. Накал игры не смог остудить даже хлынувший под конец тайма кратковременный ливень. И на 39 минуте гол в ворота “Сибири” забил волгоградский нападающий Анзор Саная. Во втором тайме напряженная борьба продолжалась. И на 66 минуте Александр Кацалапов забил второй мяч в игре, увеличив отрыв. Этот гол стал для него дебютным в “Роторе”. Отыграться за оставшееся время новосибирские спортсмены так и не смогли.

К началу встречи “Ротор” с 33 очками занимал четырнадцатую строчку турнирной таблицы. “Сибирь” находилась на 19 строчке. На их счету было всего 24 очка.