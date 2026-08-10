Инспекторы рыбоохраны задержали на Цимлянском водохранилище сотрудника рыбодобывающей организации за незаконный вылов 26 кг рыбы.

Промысловый рыбак, имея разрешение на добычу водных биологических ресурсов, в своей работе использовал ставни с лесковыми сетями, но ячейки в них были меньше размера, установленного Правилами рыболовства.

Нарушителя, как сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны, задержали на 13-ом рыболовном участке. Согласно открытой информации, территориально он находится южнее хутора Додонов Ростовской области. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается в 123 тысячи рублей.

Фото из архива V102.RU