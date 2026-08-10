В Волжском лихачу грозит срок за покалеченную на переходе школьницу





В Волжском Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 50-летнего мужчины. Водитель нарушил правила дорожного движения и сбил на пешеходном переходе ребёнка.

- 17 июня 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем «Лада Веста» при повороте налево на перекрестке улицы Дружбы и бульвара Профсоюзов, неправомерно пересек дорожную разметку в виде сплошной линии. Заняв не предназначенную для движения крайнюю полосу, мужчина утратил контроль над дорожной обстановкой и совершил наезд на переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора 10-летнюю девочку, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, в результате наезда школьнице причинены тяжкие телесные повреждения. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, материалы которого уже переданы в суд. Мужчине может грозить ограничение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области