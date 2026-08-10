Крупный пожар произошел в ЖК «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда. Очевидцы сняли на видео полыхающие с 1 по 4 этажи балконы в МКД по улице Солнечникова. На записи видно, что эпицентр пожара пришелся на 2-ой этаж четырехэтажного дома, а потом охватил и другие этажи.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что в четырехэтажке в Советском районе горела обшивка балконов и домашние вещи на площади 35 кв.м. Пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания выясняется.

Видео: Волгоград / МАКС