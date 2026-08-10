



Вопросы обеспечения безопасности в период избирательной кампании обсудили сегодня, 10 августа, на оперативном совещании у губернатора Волгоградской области. Андрей Бочаров пригласил жителей региона принять участие в выборах депутатов в Госдуму, а также в местных выборах.

Всего в регионе будут работать более 1390 избирательных участков. В настоящее время идет активная подготовка к этому событию. Органы власти оказывают организационно-техническое содействие избирательной комиссии Волгоградской области и ТИК.



Губернатор напомнил, что подготовка и проведение избирательной кампании на территории субъекта проходит в условиях действия режима повышенной готовности. Органами власти и местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами принимаются дополнительные меры обеспечения комплексной безопасности участков и всего выборного процесса.



Глава региона акцентировал внимание на необходимости обеспечения готовности избирательных участков и избирательных комиссий к проведению выборов и взаимодействия с правоохранителями проработки дополнительных мер безопасности участников избирательного процесса. В регионе, подчеркнул губернатор, необходимо провести тренировки по действиям в условиях осложнения ситуации. Также он обратил внимание на продолжение оказания дальнейшего содействия всем участникам избирательного процесса и на важность работы по информированию избирателей о формах и местах предстоящего голосования.



