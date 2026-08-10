



В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о состоянии пострадавших в массовом ДТП на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», которое произошло утром 8 августа. По данным облздрава, в медучреждения были направлены пятеро, в том числе двое детей. Один человек после осмотра отказался от госпитализации.

Троих пострадавших доставили в учреждения здравоохранения Волгограда санавиацией. Мужчина и женщина переведены в профильные отделения больницы СМП № 25, их состояние стабильное. Ребёнок доставлен в больницу СМП № 7, его состояние также стабильное.



В настоящее время в ЦГБ Камышина продолжают лечение двое пострадавших: женщина находится в отделении реанимации, её состояние стабильное тяжёлое. Подростку оказывают помощь в профильном отделении. Его состояние - стабильное средней степени тяжести.



Для ликвидации последствий ДТП привлекались три бригады СМП Филиала № 2 (одна врачебная, две фельдшерские) и два санитарных вертолета.

Напомним, 48-летний водитель за рулем Lada Vesta выскочил на встречную полосу федеральной трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград». Однако завершить опасный маневр автомобилист не успел. На узкой дороге он столкнулся с Hyundai Solaris и грузовиком MAN с полуприцепом.



Из-за сильнейшего удара передние части легковушек искорежило до неузнаваемости.



