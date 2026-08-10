Волгоградские автослесари могут заработать до 178 тысяч





Российский рынок автосервиса переживает кадровый бум. По данным Авито Работы и Авито Авто за первое полугодие 2026 года, количество вакансий в отрасли увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вслед за спросом стремительно растут и зарплатные предложения.

Первое место по темпам увеличения зарплат заняли автослесари – их средний предлагаемый заработок вырос на 78% и достиг 178 174 рублей в месяц. На втором месте – автожестянщики: +72%, до 175 693 рублей. Замыкают тройку автомаляры, чьи доходы прибавили 30%, составив в среднем 158 950 рублей в месяц.

Эксперты связывают кадровый голод с увеличением спроса на автомобили. За первые шесть месяцев 2026 года продажи машин на вторичном рынке выросли на 10%. В топе популярных моделей – «Лада Приора», «Лада Гранта», Hyundai Solaris, Toyota Camry и Ford Focus. Больше машин на дорогах – больше потребности в их обслуживании и ремонте, при этом квалифицированных мастеров не хватает.