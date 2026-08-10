



В Волгограде третий день разыскивают 78-летнего Сергея Камалова, который исчез около 11 часов утра 8 августа. Как рассказал ИА «Высота 102» сын пенсионера Андрей, в тот день его отец, проживающий вместе с супругой в бывшем авиагородке в Кировском районе, вышел из квартиры, чтобы выбросить мусор в контейнер. И исчез.

- Потом мы нашли ведро вместе с мусором в контейнере, - рассказывает Андрей. – Сначала его пыталась найти самостоятельно моя мама, его жена, но безрезультатно. Когда я приехал в городок, то сразу пошел на место, где когда-то стояла летная часть. Он там раньше работал в охране. В мае, когда он пропадал, я его уже однажды там находил. Он лежал в канаве, но, услышав мой голос, сразу откликнулся. Но в этот раз я его там не нашел.



У Сергея Мусабиковича проблемы со здоровьем. Из-за деменции он не может пользоваться телефоном. И в этот раз родные первым делом проверили территорию, где когда-то базировались самолеты Качинского училища. Затем появилась информация, что его видели на остановке общественного транспорта.



- От авиагородка только одна маршрутка ходит до Вишневой балки. Мы поговорили с водителями, проверили все остановки на маршруте, показывали фотографию отца, но его никто не видел. Потом поступила информация, что его вроде заметили в трамвае в Красноармейском районе. Он там тоже когда-то работал. Также мы провели данные, что он мог находиться около ТЦ «Космос» в Кировском районе. Но он туда часто с моей мамой ездили за покупками, возможно, его видели раньше. К сожалению, предугадать, куда может направиться человек с таким заболеванием, как у моего отца, невозможно, - делится собеседник.



К поискам уже подключились волонтеры отряда Лиза Алерт, заявление подано в полицию.



Всех, кто видел пропавшего мужчину, просят сообщить информацию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Приметы Сергея Мусабиковича Камалова: рост 165 см, худощавого телосложения, обрит наголо. Был одет в бежевую футболку, темно-синие шорты, кроссовки, серую кепку.



