Спорт 17.03.2019 15:52
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17.03.2019 15:52
Сегодняшний матч "Ротора" и подмосковных "Химок" закончился долгожданной победой волгоградской команды - 1:0. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". В рамках 27-ого тура ФНЛ Олимп первенства России по футболу волгоградские футболисты сыграли с подмосковными “Химками”.
Чтобы посмотреть игру, на трибунах собрались почти 8 тысяч болельщиков. Поддержать волгоградскую команду пришел и губернатор Андрей Бочаров.
Матч начался с практически равной борьбы. На 12-й минуте удар по воротам “Химок” нанес Олег Николаев, но гол забить ему не удалось. Правда, ближе к середине тайма инициатива всё чаще оказывалась у гостей.
В начале 17-й минуты футболисты “Химок” провели опасную атаку. Однако к радости волгоградских болельщиков мяч, посланный подмосковным нападающим Дмитрием Барковым, попал в штангу ворот. Ещё один опасный момент гости создали в начале 20-й минуты, но и он не завершился успехом. На перерыв команды ушли, так и не поразив ворота соперников.
Череда опасных моментов продолжилась и во втором тайме. На 54-й минуте волгоградцы атаковали ворота гостей. На 59-й минуте защитник “Химок” Дмитрий Тихий едва не открыл счет. Но на 68-й минуте открыл счет нападающий “Ротора” Камиль Муллин. Выровнять ситуацию футболисты подмосковной команды не смогли. Итог встречи - 1:0 в пользу “Ротора”.
Напомним, что предыдущая встреча этих команд, в 9-м туре первенства завершилась ничьей - 1:1. Отметим, что свою прошлую победу волгоградцы одержали почти три месяца назад - в 21 туре. 10 ноября “Ротор” со счетом 1:0 обыграл курский “Авангард”.
После сегодняшней игры волгоградский "Ротор" отодвинулся от границы зоны вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. У волгоградцев - 33 очка, сколько и у подмосковных "Химок".
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