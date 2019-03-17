Спорт

Волгоградский "Ротор" прервал безвыигрышную серию победой над "Химками" - 1:0

Спорт 17.03.2019 15:52
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17.03.2019 15:52


Сегодняшний матч "Ротора" и подмосковных "Химок" закончился долгожданной победой волгоградской команды - 1:0. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". В рамках 27-ого тура ФНЛ Олимп первенства России по футболу волгоградские футболисты сыграли с подмосковными “Химками”.  

Чтобы посмотреть  игру, на трибунах собрались почти 8 тысяч болельщиков. Поддержать волгоградскую команду пришел и губернатор Андрей Бочаров. 
Матч начался с практически равной борьбы. На 12-й минуте удар по воротам “Химок” нанес Олег Николаев, но гол забить ему не удалось. Правда, ближе к середине тайма инициатива всё чаще оказывалась  у гостей.


В начале 17-й минуты футболисты “Химок” провели опасную атаку. Однако к радости волгоградских болельщиков  мяч, посланный подмосковным нападающим Дмитрием Барковым, попал в штангу ворот. Ещё один опасный момент гости создали в  начале 20-й минуты, но и он не завершился успехом. На перерыв команды ушли, так и не поразив ворота соперников.

Череда опасных моментов продолжилась и во втором тайме. На 54-й минуте волгоградцы атаковали ворота гостей. На 59-й минуте защитник “Химок” Дмитрий Тихий едва не открыл счет.  Но на 68-й минуте открыл счет нападающий “Ротора” Камиль Муллин. Выровнять ситуацию футболисты подмосковной команды не смогли. Итог встречи - 1:0 в пользу “Ротора”.


Напомним, что предыдущая встреча этих команд, в 9-м туре первенства завершилась ничьей - 1:1. Отметим, что свою прошлую победу волгоградцы одержали почти три месяца назад - в 21 туре. 10 ноября “Ротор” со счетом 1:0 обыграл курский “Авангард”. 


После сегодняшней игры волгоградский "Ротор" отодвинулся от границы зоны вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. У волгоградцев - 33 очка, сколько и у подмосковных "Химок". 

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