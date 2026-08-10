В Волгограде пьяный водитель сбил 16-летнего и скрылся

В Дзержинском районе Волгограда под колеса автомобиля, которым управлял пьяный водитель, попал подросток. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 9 августа, в 20-10 ч. ВАЗ-2115 под управлением 42-летнего водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома № 89 по ш. Авиаторов сбил 16-летнего юношу. Юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.