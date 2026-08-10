



В Волгограде МТС запустила базовую станцию LTE на Сарпинском – самом крупном речном острове Волги и всей европейской части России. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь скоростной мобильный интернет и цифровые сервисы доступны дачникам, туристам и всем, кто выбирает этот уникальный природный уголок для отдыха.

Сарпинский, расположенный в черте Волгограда, давно стал одной из главных рекреационных жемчужин региона. Здесь расположены дачные массивы, проходят популярные туристические маршруты, а берега привлекают рыбаков и любителей дикой природы. В тёплый сезон остров ежедневно принимает тысячи гостей — и именно в этот период новая инфраструктура работает с максимальной отдачей. Новая станция МТС гарантирует стабильное покрытие и высокую скорость передачи данных на обширной части острова: навигация, онлайн-карты, банковские приложения, мессенджеры и видеозвонки работают без сбоев даже в пиковые дни.

При планировании проекта инженеры использовали обезличенную аналитику Big Data, которая позволяет отслеживать сезонную динамику турпотоков, транспортную доступность и реальный спрос на цифровые услуги. Такой подход помогает развивать связь не только в густонаселённых кварталах, но и в точках притяжения активного отдыха.

– Сарпинский – уникальная территория, которая находится в границах Волгограда, но по ощущению остается настоящим островным миром. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей на отдых, рыбалку и дачные участки. Мы видим растущий интерес к этой территории и последовательно расширяем цифровую инфраструктуру региона, чтобы качественная связь была доступна не только в городских кварталах, но и в популярных местах отдыха. Запуск сети на острове позволит жителям и гостям Сарпинского оставаться на связи, пользоваться привычными цифровыми сервисами и чувствовать себя комфортно даже вдали от городской инфраструктуры, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Напомним, что в рамках системной работы по развитию телеком-инфраструктуры за последний год компания построила и модернизировала в Волгоградском регионе свыше 150 базовых станций в области. Среди недавних проектов – усиление сети на острове Зелёный под Волжским, в зоне волгоградского амфитеатра на Центральной набережной, на территории Волго-Донского канала и других общественных пространствах. Кроме того, в 2026 году была повышена скорость интернета на ключевых федеральных трассах области – Р-228 Волгоград–Саратов, Р-260 Волгоград–Ростов и трассе Е-119 «Каспий», которые остаются главными артериями для жителей, туристов и транзитных путешественников юга России.

Фото из архива V102.RU