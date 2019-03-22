«Высота 102 ТВ»: волгоградцы устали от псевдореформ ЖКХ















В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: антимонопольщики под микроскопом изучат тариф на вывоз мусора в Волгоградской области. На костылях и медицинской маске: ограбившего ювелирный салон рецидивиста надолго отправили в тюрьму. Генеральной уборке на улицах Волгограда мешают несознательные автолюбители. Грабительские тарифы: волгоградцы не впечатлены реформами в ЖКХ и продолжают жаловаться.

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