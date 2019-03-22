Аналитика

«Высота 102 ТВ»: волгоградцы устали от псевдореформ ЖКХ

Аналитика 22.03.2019 20:00
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22.03.2019 20:00





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: антимонопольщики под микроскопом изучат тариф на вывоз мусора в Волгоградской области. На костылях и медицинской маске:  ограбившего ювелирный салон рецидивиста надолго отправили в тюрьму. Генеральной уборке на улицах Волгограда мешают несознательные автолюбители. Грабительские тарифы: волгоградцы не впечатлены реформами в ЖКХ и продолжают  жаловаться.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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