В твороге завода из Волгоградской области не нашли следов молока





С 1 января по 21 октября 2026 года межрегиональное управление Россельхознадзора приостановило действие 158 деклараций о соответствии на продукцию животного происхождения производителей Волгоградской области, которые зарегистрированы в системе Росаккредитации.

В частности, прекращено 38 деклараций о соответствии на молочную продукцию, 80 — на мясную, 30 — на рыбную, 10 — на корма. Поводом стало отсутствие необходимых исследований, подтверждающих ее соответствие требованием технического регламента.

По результатам мониторинга данных выявлено, что производители продукции оформили декларации о соответствии на вырабатываемую продукцию на основании протоколов испытаний, в которых отсутствуют все необходимые исследования, подтверждающие её качество и безопасность.

Так, выявлен факт недостоверного декларирования продукции у 57 индивидуальных предпринимателей и 47 юрлиц. Еще два предприятия уличили в фальсификации молочной продукции.

В частности, ведомство приостановило действие декларации на творог, выработанный предприятием в Волжском. Ранее образцы этой продукции исследовали в лаборатории, где установили, что жирно-кислотный состав жировой фазы не характерен для молочного жира коровьего молока и не соответствует маркировке и фактическому составу продукции.

По всем фактам обнаруженных нарушений хозяйствующим субъектам объявлено 104 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.



