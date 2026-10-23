В аэропорту Волгограда массово отменяют и задерживают рейсы





В аэропорту Волгограда днем 23 октября зафиксирован серьезный сбой в расписании: рейсы задерживаются и отменяются. По данным электронного табло, отменены два самолета из Москвы, которые должны были приземлиться в 16-50 ч. и в 21-20 ч. Еще один борт из столицы прилетит ориентировочно в 21-50 ч. вместо 17-00 ч. Также смещено время прибытия самолета из Санкт-Петербурга – с 16-15 ч. на 19-20 ч.

Появилась информация и о сбое в расписании самолетов, которые должны вылететь из Волгограда. Так, четыре борта в Москву и один – в Санкт-Петербург – покинут воздушную гавань города-героя с задержкой. Еще один самолет, который должен был вылететь в Москву в 17-50 ч., отменен.

Сбой в расписании работы аэропорта Волгограда связан с ситуацией в Московской области. По данным Росавиации, аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Это связано с атакой украинских беспилотников на московский регион.



