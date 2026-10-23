На юге Волгограда взвыли сирены утром 23 октября

В Красноармейском районе Волгограда утром 23 октября включили тревожные сирены. Подача сигнала может быть связана с ракетной опасностью, о которой сообщил Радар ВРВ в 10-50 ч. Тем не менее официальные паблики – МЧС и РСЧС – не подтверждают ракетную опасность.
Общество 23.10.2026 11:04
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23.10.2026 11:04
Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен вечером 22 октября и действовал всю ночь. Угроза атак БПЛА на Волгоградскую область оказалась реальной – в небе над регионом ночью сбивали вражеские беспилотники.
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