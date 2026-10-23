На юге Волгограда взвыли сирены утром 23 октября

В Красноармейском районе Волгограда утром 23 октября включили тревожные сирены. Подача сигнала может быть связана с ракетной опасностью, о которой сообщил Радар ВРВ в 10-50 ч. Тем не менее официальные паблики – МЧС и РСЧС – не подтверждают ракетную опасность.