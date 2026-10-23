В Волгограде ИИ обучает будущих врачей общению с пациентами

Новый виртуальный сотрудник появился в Волгоградском государственном медицинском университете. Как сообщили в образовательном учреждении, созданный на базе ИИ виртуальный пациент выполняет функции тренажера для отработки навыков клинического интервью.

– Обучение будущего врача начинается не с назначения лечения, а с умения разговаривать с больным. Именно на этом этапе у студентов второго курса возникает главная трудность: теоретические знания есть, а навыка живого диалога ещё нет. Решением этой задачи на кафедре внутренних болезней ВолгГМУ занимаются целенаправленно и планомерно, и одна из последних разработок — «Виртуальный пациент на базе искусственного интеллекта: тренажёр для отработки навыков клинического интервью», – рассказал соавтор проекта, доцент Александр Тумаренко.

Студент ведет с таким пациентом обычный текстовый диалог: задает вопросы, уточняет жалобы и выстраивает анамнез. При этом виртуальный пациент, как обычный человек, тоже может раздражаться, отвечать эмоционально или уклончиво. Студенты уже называют его «Михалычем». Занятие на тренажере проводится на обычном компьютере и не требует дополнительных финансовых затрат.

Фото из архива V102.RU