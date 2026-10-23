В Волгоградской области 23 октября отражена атака беспилотников





В ночь на 23 октября ВСУ запустили в регионы РФ 443 беспилотника. По данным Минобороны, Волгоградская область оказалась в числе субъектов, где силы ПВО уничтожали воздушные цели.



Также дроны нейтрализованы в Смоленской, Нижегородской, Брянской, Белгородской, Курской, Тульской, Калужской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Владимирской, Рязанской, Ростовской областях, в Пермском и Краснодарском краях, Московском регионе, в Республиках Крым, Удмуртия и Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.



Напомним, угроза атаки БПЛА сохранялась в Волгоградской области с 21:08 до 5:38. В Красноармейском районе Волгограда поздним вечером сработали сирены.