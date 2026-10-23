Эксперты оценили риски лишиться дома на юге России

В рейтинге российских регионов по риску бездомности в ЮФО Кубань обогнала Ростовскую область. В исследовании проектов «ночлежка» и «если быть точным» Краснодарский край занял 39-е место, а Ростовская область оказалась на 61-й позиции, сообщает «Привет Ростов».

При составлении рейтинга учитывались косвенные показатели, которые влияют на риски оказаться на улице. В их числе уровень безработицы, закредитованность населения, состояние аварийного жилья, уровень бедности и смертности от алкоголя – всего 15 показателей. По мнению экспертов, совокупность этих факторов могут влиять на вероятность потери жилья. При этом официальной статистики бездомных людей в России не ведется.

Первые места в рейтинге риска бездомности заняли Якутия, Тыва и Чукотка. В нижней части рейтинга оказались регионы Северного Кавказа.

Фото из архива V102.RU