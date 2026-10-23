



В Урюпинске Волгоградской области простятся с 26-летним Андреем Вытынником. Печальное сообщение опубликовала администрация городского округа. Ефрейтор принимал участие в боевых действиях на Украине сначала в составе ЧВК «Вагнер», где воевал под позывным «Долмат». После расформирования ЧВК заключил контракт с Минобороны.

Он прошел тяжелые бои в Бахмуте, Макеевке и Авдеевке, участвовал в эвакуации своих товарищей в Бойковке. Был неоднократно ранен. Возглавлял бригаду штурмовиков.

Погиб Андрей 29 марта 2026 года в боях под Суворово, на Добропольском направлении. У него остались мама, жена, трое дочек, сестра и бабушка.

Андрей Вытынник при жизни был награжден орденами и медалями. А Орденом Мужества - уже посмертно.

Траурная церемония состоится 24 октября. Похоронят героя со всеми воинскими почестями на кладбище хутора Попов.