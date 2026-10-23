В центре Волгограда в выходные подключат новый водовод

В Центральном районе Волгограда 24 октября будет ограничено водоснабжение восьми многоквартирных домов в связи с проведением работ по вводу в эксплуатацию нового участка водовода.

Как сообщили в «Концессии водоснабжения», с 05:00 и до полуночи 24 октября подача ресурса будет ограничена в жилые дома № 2 по ул. 10 дивизии НКВД, №6 по ул. Коммунистической, № 7, 10, 12 по ул. Краснознаменской, №19 по ул. Ленина, № 2 и 4 по ул. Мира.

Ввод в эксплуатацию почти 500 метров нового трубопровода по улице Мира улучшит качество водоснабжения почти двух тысяч абонентов в Центральном районе Волгограда. Изношенный участок водовода был заменен методом горизонтально-направленного бурения. Трубы протаскивали под землей, чтобы не причинять дополнительных неудобств горожанам раскопками.

Фото из архива V102.RU