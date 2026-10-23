



Сегодня на прилавках магазинов можно найти множество солений, маринадов и варенья, но заготовки, приготовленные своими руками по-прежнему делают многие.



Чтобы домашние консервы радовали вкусом и не стали причиной болезни, важно соблюдать правила их приготовления и хранения. Продукты портятся под воздействием микроорганизмов - плесневых грибков, бактерий и дрожжей, которые повсеместно встречаются в природе. В домашних условиях обычно заготавливают овощи, фрукты и ягоды.



Роспотребнадзор по Волгоградской области напоминает, что продлить срок их хранения помогают стерилизация, замораживание, сушка, засолка, маринование и квашение. При этом не рекомендуется герметично консервировать дома мясо, рыбу и грибы, так как такая технология может повысить риск ботулизма.



Для заготовок лучше выбирать только свежие овощи и фрукты без признаков порчи. Тщательно нужно их мыть под проточной водой, при необходимости пользуясь мягкой щёткой. При консервировании овощей с низкой кислотностью, например, огурцов и баклажанов, лучше добавлять уксусную или лимонную кислоту строго по проверенному рецепту. Неукоснительно важно соблюдать технологию обработки банок, крышек и продуктов. Скоропортящиеся заготовки, а также банки с нарушенной герметичностью храните при температуре не выше +6.



Консервы с признаками вздутия крышки или банки необходимо выбросить. Перед употреблением домашних консервов содержимое рекомендуется кипятить 10–15 минут, если такая обработка не испортит продукт. При заготовке грибов внимательно сортируйте их по видам. Не используйте старые, испорченные, червивые или незнакомые грибы. Очистите их от земли, промойте холодной проточной водой и сразу приступайте к дальнейшей обработке. Солёные, маринованные и консервированные грибы нельзя закрывать герметично. Несоблюдение правил приготовления и хранения может привести к ботулизму. При этом продукт, содержащий ботулотоксин, может выглядеть, пахнуть и иметь обычный вкус. Определить его безопасность без лабораторного исследования невозможно.



Особенно осторожно следует обращаться с низкокислотными овощными заготовками - фасолью, зелёным горошком, кукурузой, овощной икрой, кабачками, баклажанами, морковью и свёклой. Овощные консервы - салаты, пасты и икру - не рекомендуется хранить дольше трёх-четырёх меяцев. Варенье и повидло с высоким содержанием сахара могут сохраняться дольше, но для каждой заготовки необходимо учитывать рекомендуемый срок хранения.



Более безопасной альтернативой герметичному консервированию могут стать засолка и мочение овощей и плодов.



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