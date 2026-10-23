В Волжском дачные автобусы прекращают работу до весны





В Волгоградской области завершается сезон дачных автобусных маршрутов.



Как сообщает администрация Волжского, с ноября автобусы, связывающие город с дачными массивами, приостановят работу до весны. Решение принято в связи с сезонным снижением числа пассажиров и условиями эксплуатации транспорта в холодное время года.



Отмечается, что муниципальные маршруты №№3, 15, 41, 42 и 51 будут работать 1 и 4 ноября. Это последние дни работы автобусов в 2026 году. В эти даты автобусы выйдут на линию по привычному расписанию, а далее - перевозки по этим маршрутам временно завершаются.

фото: ИИ-иллюстрация