



По прогнозам Росрыболовства 2026 год в России станет худшим за два десятилетия по добыче красной икры из-за скромного улова лососевых. Такая ситуация влияет на стоимость деликатеса, который традиционно подают к новогоднему праздничному столу. В волгоградских магазинах ценники на красную икру и рыбу уже изменились. Корреспонденты ИА «Высота 102» узнали, почем продают красную икру и лососевые волгоградцам за два месяца до Нового года.





В супермаркете «Перекресток» в Ворошиловском районе банка красной икры стоит по карте покупателя 1899 рублей. При этом вес продукта составляет всего 80 граммов. А за 200 граммов красной икры кеты просят уже 4699 рублей. Цена за 200 граммов икры нерки в супермаркете превысила отметку в 5499 рублей. Путем несложных математических расчетов выходит, что килограмм красной икры обойдется волгоградцам в сумму от 23,5 до 27,5 тысячи рублей в зависимости от вида рыбы.





Стограммовая банка с черной икрой в этом магазине стоит 7999 рублей.





Супермаркет может порадовать покупателей и разнообразием рыбы, цены на которую также кусаются. К примеру, замороженная тушка радужной форели со скидкой обойдется в 1049 рублей вместо 1477, а килограмм тушки тихоокеанской нерки - 899 рублей вместо 1360. За килограмм лосося в рыбном отделе просят 1499 рублей.





Килограмм филе лосося уже продается за 2299 рублей, а стейк кижуча – за 1799 рублей. Бюджетный новогодний вариант – сельдь – стоит в пределах 40–60 рублей за 100 граммов в зависимости от посола.





В гипермаркете «Лента» 120 граммов красной икры кижуча по акции можно приобрести за 2999 рублей, а 300 граммов горбуши со скидкой предлагают уже по 6599. Ценник черной икры и вовсе шокирует – 12 999 рублей за 125 граммов зернистой осетровой икры.





Стоимость свежей форели в зависимости от вида разделки варьируется от 1619 до 2299 рублей за кило. Цельную же тушку можно приобрести за 1099 рублей за килограмм. 100 граммов соленых ломтиков форели стоят 299 рублей.





Самый бюджетный вариант корреспонденты информагентства нашли в гипермаркете «Магнит» в Ворошиловском районе. 75 граммов лососевой икры по скидке здесь можно купить за 1199 рублей – без карты покупателя банка стоит уже 1799. Килограмм красной икры по этой скидочной цене выйдет в 16 тысяч рублей.





Однако стоимость форели в этом магазине не сильно отличается от цен конкурентов. Стоимость рыбы из семейства лососевых составляет от 1399 до 1999 рублей в зависимости от вида разделки.





Отметим, что 22 декабря прошлого года средняя стоимость 100 граммов красной икры составляла около 1 тысячи рублей, то есть около 10 тысяч рублей за килограмм. В этом же году самый бюджетный вариант оценивается в 1700–1800 рублей.

Сравнить цены самостоятельно вы можете в нашем прошлогоднем материале.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU