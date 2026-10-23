

Проект из Волгоградской области получил высокую оценку на I всероссийском конкурсе лучших инициатив по комплексному развитию территорий. Торжественное награждение финалистов прошло в рамках Отраслевого дня Минстроя РФ «Родина - это служение. Качественное жильё и транспортная инфраструктура» в национальном центре «Россия». Волгоградскую область на этом мероприятии представляла делегация, возглавляемая председателем комитета строительства Евгением Панкиным.

По данным облстроя, Волгоградская область представила проект строительства многоквартирных домов с коммерческими помещениями и объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Красноармейском районе. Проект был разработан в соответствии с центральной моделью стандарта комплексного развития территорий, предложенной АО «ДОМ.РФ» и Минстроем России.



По итогам конкурса проект региона был признан лучшим в номинации «Самая эффективная процедура подготовки и запуска проекта комплексного развития территорий». В этом году на всероссийский конкурс, организованный впервые, поступило более 400 заявок. В финал вышли 94 проекта, представленные 54 субъектами РФ. В рамках деловой программы обсуждались такие темы, как жилищное строительство, комплексное развитие территорий и инфраструктуры, благоустройство территорий по выбору жителей, федеральные проекты и финансирование, мастер-планирование и транспортная инфраструктура.