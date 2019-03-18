



Всероссийские детско-юношеские соревнования по шахматам завершились в Волгограде. Как рассказал ИА “Высота 102” президент ВРОО «Федерация шахмат», директор МБУ СШ № 20 Илдырым Гасанов, в них приняли участие 128 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Астраханской, Курганской, Тамбовской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и ряда других областей, а также из Казахстана. Все они выступали в четырех возрастных категориях: мальчиков и девочек до 9,11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет. Отметим, что этот турнир является этапом Кубка России 2019 года.

В числе победителей есть и четверо наших земляков: Сергей Гуляев, выступавший в категории до 9 лет, Вадим Гасанов (категория до 13 лет), а также Максим Романов и Елена Крамаренко (категория до 15 лет). Все они учатся в волгоградской спортивной школе №20 и являются воспитанниками тренера Александра Маслака.

Первые места также заняли шахматистки из Краснодарского края Анастасия Христенко (категория до 9 лет) и Александра Настаева (категория до 11 лет). Золотые медали увезут с собой уроженец Казахстана Назар Талгатов (категория до 11 лет), а также также шахматистка из Астраханской области Яна Коровина. Она оказалась сильнейшей в возрастной категории до 13 лет.