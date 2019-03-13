Борьба с коррупцией 13.03.2019 11:23
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13.03.2019 11:23
Не позднее 1 апреля текущего года депутаты Волгоградской областной думы должны предоставить сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Как сообщает ИА "Высота 102", эти сроки были озвучены на заседании думской комиссии по противодействию коррупции. Помимо своих деклараций народные избранники должны будут показать доходы супруги/супруга и несовершеннолетних детей. Всем региональным парламентариям уже направлены информационные письма об обязанности отчитаться перед избирателями.
Отмечается, что достоверность сведений в декларациях будет проверяться комиссией по противодействию коррупции. Этот пункт есть в утвержденном плане работы комиссии на 2019 год. Всего он содержит 13 пунктов, в числе которых также указаны мероприятия, направленные на своевременное выявление коррупциогенных факторов, недопущение возникновения причин и условий, порождающих коррупцию, контроль за достоверностью деклараций о доходах и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами регионального парламента и лицами, замещающими государственные должности в аппарате Волгоградской облдумы.
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