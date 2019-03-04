В Волгограде эпидемия простуды пошла на спад





В Волгоградской области на 12% по совокупному населению снизилась активность заболеваний ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, количество заболевших ниже эпидемического порога на 13%.

В городе Волгограде, также как и в целом по области, заметно снижение интенсивности распространения заболеваний – количество обратившихся за медицинской помощью с ОРВИ уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей на 13%. Напомним, неделю назад в Волгограде порог заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения был превышен на 22%.

На 4,7% снизилось число лиц, находящихся в стационарах государственных учреждений здравоохранения области на лечении с респираторными заболеваниями. Общее количество нуждающихся в стационарной помощи составило 2,8% от общего количества заболевших, остальные больные получают амбулаторную помощь.

До 7 учреждений сократилось и количество закрывшихся школ в Волгоградской области в связи с заболеваниями детей ОРВИ. Частичное приостановление учебного процесса применено для 84 классов в 23 учреждениях среднего образования и в двух детских садах для 3-х групп.

Случаи гриппа регистрируются только у 0,2% от общего числа заболевших, остальные случаи – острые респираторные заболевания, вызываемые вирусами негриппозной этиологии: РС-вирус (симптомы ринита, фарингита, сухого кашля, незначительное повышение температуры тела), риновирус (симптомы ринита, обильные выделения из носа, умеренное повышение температура тела) и др.

Напомним, что в Волгограде в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ ранее были введены ограничительные мероприятия сроком до 4 марта.



