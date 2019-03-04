Здравоохранение

В Волгограде эпидемия простуды пошла на спад

Здравоохранение 04.03.2019 13:21
3131 3
04.03.2019 13:21


В Волгоградской области на 12% по совокупному населению снизилась активность заболеваний ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, количество заболевших ниже эпидемического порога на 13%. 
В городе Волгограде, также как и в целом по области, заметно снижение интенсивности распространения заболеваний – количество обратившихся за медицинской помощью с ОРВИ уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей на 13%. Напомним, неделю назад  в Волгограде порог заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения был превышен на 22%.
На 4,7% снизилось число лиц, находящихся в стационарах государственных учреждений здравоохранения области на лечении с респираторными заболеваниями. Общее количество нуждающихся в стационарной помощи составило 2,8% от общего количества заболевших, остальные больные получают амбулаторную помощь.
До 7 учреждений сократилось и количество закрывшихся школ в Волгоградской области в связи с заболеваниями детей ОРВИ. Частичное приостановление учебного процесса применено для 84 классов в 23 учреждениях среднего образования и в двух детских садах для 3-х групп.
Случаи гриппа регистрируются только у 0,2% от общего числа заболевших, остальные случаи – острые респираторные заболевания, вызываемые вирусами негриппозной этиологии: РС-вирус (симптомы ринита, фарингита, сухого кашля, незначительное повышение температуры тела), риновирус (симптомы ринита, обильные выделения из носа, умеренное повышение температура тела) и др.
Напомним, что в Волгограде в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ ранее были введены ограничительные мероприятия сроком до 4 марта.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ закрыто 7 школ
11.02.2019 12:22
18879 3
Это не рак: в Волгоградской области чаще всего умирают от другой болезни
09.02.2019 17:43
20723 0
Губернатор Волгоградской области озвучил план реформирования онкослужбы
27.02.2019 12:18
13244 5
Здравоохранение
04.03.2019 10:28
Здравоохранение 04.03.2019 10:28
461 7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.02.2019 12:06
Здравоохранение 28.02.2019 12:06
11324 4 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
27.02.2019 12:18
Здравоохранение 27.02.2019 12:18
13244 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.02.2019 15:38
Здравоохранение 25.02.2019 15:38
3687 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
20.02.2019 20:10
Здравоохранение 20.02.2019 20:10
13595 7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
18.02.2019 13:28
Здравоохранение 18.02.2019 13:28
6964 5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.02.2019 12:35
Здравоохранение 15.02.2019 12:35
6416 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
11.02.2019 12:22
Здравоохранение 11.02.2019 12:22
18879 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.02.2019 11:44
Здравоохранение 10.02.2019 11:44
8916 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
09.02.2019 17:43
Здравоохранение 09.02.2019 17:43
20723 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
08.02.2019 12:47
Здравоохранение 08.02.2019 12:47
7391 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.02.2019 14:25
Здравоохранение 04.02.2019 14:25
7641 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
02.02.2019 15:05
Здравоохранение 02.02.2019 15:05
2653 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
01.02.2019 14:09
Здравоохранение 01.02.2019 14:09
2833 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.01.2019 13:03
Здравоохранение 28.01.2019 13:03
10630 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:15
Ректору Волгоградского аграрного университета не нравится соседство с «убитой» дорогойСмотреть фотографии
15:32
Попытка чиновников из Урюпинска приобрести дорогую иномарку за счет бюджета провалиласьСмотреть фотографии
14:59
Производственный комплекс волгоградского «Химпрома» продан с молоткаСмотреть фотографии
14:23
В проблемном доме в Волгограде ремонтируют квартиры за счет бюджетаСмотреть фотографии
14:21
Волгоградцу грозит тюрьма за выброшенную из окна стиральную машину соседаСмотреть фотографии
14:07
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил объемы экспорта своих товаров за пределы РоссииСмотреть фотографии
13:53
Закон о схеме одномандатных округов Волгоградской облдумы ожидает коррективыСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде эпидемия простуды пошла на спадСмотреть фотографии
12:55
Жители глубинки Волгоградской области потребовали досрочного роспуска районной думыСмотреть фотографии
12:23
РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс «Зеленая волна»Смотреть фотографии
12:14
Дело волгоградского УФАС о «Тарифище» центральный аппарат забрал в МосквуСмотреть фотографии
12:09
Под Волгоградом новые боевые машины пехоты проходят проверку «ночным боем»Смотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области многодетным семьям дадут больше денег на оплату вывоза мусораСмотреть фотографии
11:53
В Волжском игральные карты и сотовый телефон сделали из сотрудника колонии заключенногоСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области кандидат от «Единой России» проиграла выборы безработному либерал-демократуСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области МУП заставили проверить вентиляцию в 27 многоквартирных домахСмотреть фотографии
10:28
На всероссийской горячей линии по кори ждут звонков от волгоградцевСмотреть фотографии
09:18
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ в регистрации пассажира на рейс Волгоград-Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
07:40
«Темнота – друг молодежи!»: Студенты Волгоградской области призовут экономить светСмотреть фотографии
07:37
В аэропорту Волгограда задержан устроивший драку на борту самолёта пассажир-дебошир Смотреть фотографии
18:50
Мусорная "проформа": волгоградцы обвиняют регоператора в халтуре Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
Волгоградцы застревают и вязнут на коммунальном «пляже»Смотреть фотографии
16:42
Волгоградский расчетный центр напутал с квитанциями и в СаратовеСмотреть фотографии
15:52
Не проснулись после зимней "спячки". Волгоградский "Ротор" и московский "Спартак-2" - 0:0Смотреть фотографии
15:16
Не захотели мерзнуть: на "Волгоград Арене" открыли сезон меньше 9 тысяч зрителейСмотреть фотографии
14:19
Волгоградцы обезвредили люк-«ловушку» обычным кресломСмотреть фотографии
12:25
Поджог за поджог: Жительницу Волгоградской области судят за огненную месть сожителюСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде в мороз распустились почкиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области лежащий на обочине мужчина стал жертвой ДТПСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде банкротят кредитный кооператив беглого экс-депутата ГосдумыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 