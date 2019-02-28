Здравоохранение

В Волгограде из-за эпидемии гриппа и ОРВИ введены ограничительные мероприятия

Здравоохранение 28.02.2019 12:06
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28.02.2019 12:06


Ограничительные мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ введены на территории Волгограда до 4 марта. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом говорится в опубликованном сегодня постановлении, подписанном главой Волгограда. 
Согласно документу, департаменту образования, комитету физической культуры и спорту, комитету по культуре, комитету жилищной и социальной политике поручено усилить противоэпидемический режим в подведомственных учреждениях путем проведения термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиления контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживания воздушной среды (ультрафиолетовое облучение), ношения марлевых масок и др. В случае отсутствия 20% и более обучающихся по причине болезни необходимо приостанавливать занятия в школах и учебных заведениях. Также поручено ограничить до 4 марта на территории Волгограда проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий. Между тем, заявленный на 3 марта матч между "Ротором" и "Спартаком-2" на "Волгоград Арене" все же состоится. Пресс-служба волгоградского клуба активно приглашает всех на стадион поддержать команду сине-голубых.
Так, по данным территориального управления Роспотребнадзора на 25 февраля, в Волгограде интенсивный показатель заболеваемости по совокупному населению превысил пороговый уровень в целом на 22%. 

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