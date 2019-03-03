Спорт 03.03.2019 15:16
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03.03.2019 15:16
Матч между волгоградским "Ротором" и московским "Спартаком-2" посетили меньше 9 тысяч болельщиков. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", зрителями поединка стали 8976 человек. Это гораздо меньше, чем было на летних и осенних матчах. Видимо, не все болельщики захотели мерзнуть в минусовую погоду. В первом тайме счет так и не был открыт.
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