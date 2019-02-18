Расследования

"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)

Расследования 18.02.2019 17:24
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18.02.2019 17:24





Только что Ворошиловский районный суд Волгограда отправил под арест на 2 месяца Руслана Исаева, подозреваемого в непреднамеренном убийстве 18-летнего парня. Как сообщает ИА «Высота 102», на такой мере пресечения настаивало следствие, которое полагает, что фигурант дела может сбежать или оказать давление на правоохранителей. Исаеву инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. На слушание пришли его друзья и близкие. Исаев просил не заключать его под стражу, заявил, что сожалеет о случившемся и что намерений скрыться у него нет. Адвокат подозреваемого просил избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест.

Ночью 16 февраля на входе в ночной клуб «Loft» Исаев подрался с посетителем заведения Александром Бабаревичем. Смерть парня наступила в результате черепно-мозговой травмы. Его тело обнаружили рано утром в субботу. Клуб расположен в Ворошиловском районе, неподалеку от площади Чекистов. Известно, что ранее ни подследственный, ни потерпевший в поле зрения правоохранителей не попадали. 



На допросе Исаев в содеянном сознался и рассказал следователям, что заступался за брата, с которым у потерпевшего произошел конфликт. По словам подозреваемого, он нанес один удар своему неприятелю, после чего тот упал на асфальт и перестал подавать признаки жизни.
На сегодняшнем судебном заседании к материалам дела приобщили справку о том, что подозреваемый не состоит на учете в наркодиспансере.

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