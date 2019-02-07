Политика

«Не отдавал зарплату»: В Волгоградской области под главой-банкротом зашаталось кресло

Политика 07.02.2019 10:57
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07.02.2019 10:57


Евгений Легчило, глава администрации Нехаевского района Волгоградской области, может покинуть свою должность из-за приобретенного статуса - банкрота. Как сообщает ИА «Высота 102», на последнем заседании депутаты Нехаевской районной думы удовлетворили внесенное представление прокурора района об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе. Как стало известно информагентству, нарушения связаны с тем, что гражданин, признанный банкротом, не может возглавлять юридическое лицо. А районная администрация таким юрлицом как раз и является. Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», в данный момент оценку позиций сторон по данному делу проводят юристы администрации Волгоградской области. Сам Евгений Васильевич на просьбу корреспондента ИА «Высота 102» пояснить, покинул ли он свою должность, отказался общаться на эту тему и пообещал рассказать обо всем в понедельник. 
Напомним, Евгений Легчило был признан банкротом по решению арбитражного суда Волгоградской области в августе 2017 года по заявлению  ОАО «РАО «Алексеевское», в рамках открытого конкурсного производства была проведена реализация его имущества. Требования кредиторов были оценены в сумму 25,2 миллиона рублей, но на торгах имущество продали на 23,6 миллиона рублей. Таким образом, у главы администрации остался непогашенный долг. Евгений Легчило до последнего судился и обжаловал решения судов в рамках инициированной  процедуры банкротства. Например, он был против выплаты вознаграждения своему конкурсному управляющему (более 1 миллиона рублей – прим. ред. ИА «Высота 102»). Не так давно, кстати, арбитражный суд признал недобросовестным поведение должника – Евгения Легчило и признал незаконным бездействие администрации Нехаевского района в части несписания зарплаты главы администрации в счет расплаты с кредиторами. До сих пор за ним числится долг в размере более 1,5 миллиона рублей. 
Фото сайта администрации Нехаевского района Волгоградской области. 

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