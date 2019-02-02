Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: Сыны всегда будут гордиться вами, фронтовики-сталинградцы
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 10:24
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02.02.2019 10:24
Дорогие наши фронтовики, дорогие сталинградцы- волгоградцы! Сталинград навеки вошел в мировую историю как великий город, разгромивший немцев и определивший исход великой победы в Великой Отечественной войне. Вклад в эту победу внесли все: на фронте - солдаты и маршалы, в тылу - матери и жены. Все вы сделали возможное и невозможное для спасения нашего Отечества.
Прошло уже 76 лет со дня победы в Сталинградской битве. Фронтовики уходят от нас, и от этого очень горько, хотя все мы понимаем, что время неумолимо. Очень бы хотелось, чтобы потомки всегда помнили вас. Тех, кого война ударила молотом, когда и стар и млад оказались под лавиной смерти, но не потеряли способность жить, любить и воевать за свой дом, улицу, село и город, своих родных и близких.
Это о вас русский поэт Семен Гудзенко сказал: "А когда мы вернемся с войны, все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, что отцами-солдатами будут гордится сыны". Сыны, действительно, всегда гордились вами, и очень хотелось бы, чтобы и ныне живущие равнялись на вас и сверяли свои поступки с вашими. Чтобы поколения никогда не забывали про вашу отвагу, долг и честь, как воевали и умирали, и навеки остались символом силы, воли, отваги. Чтобы всегда помнили о живущих сегодня и тех, кого уже с нами нет.
Низко кланяюсь вам, дорогие ветераны. Живите дольше, вы нам всем очень нужны. С праздником вас, с днем Победы!
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