В Волгограде жители идут на Мамаев Курган поклониться памяти защитников Сталинграда

От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2019 10:35
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02.02.2019 10:35
Множество жителей и гостей Волгограда сегодня – в день 76-й годовщины победы в Сталинградской битве пришли на Мамаев курган, чтобы почтить память героических защитников города. Как сообщает ИА «Высота 102», люди начали приносить цветы на главную высоту России с самого раннего утра. Одна из самых кровопролитных битв в истории человечества завершилась триумфом Красной Армии 2 февраля 1943 года. За победу на берегах Волги была заплачена высокая цена. Согласно данным энциклопедии «Сталинградская битва», во время первого этапа сражения с 17 июля по 18 ноября 1942 года среднесуточные людские потери Красной армии составляли 5151 человек. Во время второго этапа битвы – Сталинградской стратегической наступательной операции, длившейся с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года, потери в сутки в среднем составляли 6 392 человека. На территории Волгоградской области поисковики до сих пор находят останки солдат, павших на полях сражений. Сталинградская битва стала трагедией для многих мирных жителей Нижнего Поволжья. Только в Сталинграде, где бои шли 142 дня, от бомбежек, обстрелов и в огне погибли более 43 тысяч граждан.
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