В центре Волгограда образовались заторы из-за бензиновых очередей











Волгоградцы сообщают о дорожных заторах из-за очередей к заправкам. Вереницы выстроившихся к АЗС автомобилей вынуждены занимать крайнюю правую полосу, что создает проблемы при повороте. Кроме того, фактически заблокированными оказались авто в прилегающих к заправке дворах - водители просто не могут выехать на дорогу из-за занятой полосы.

Такие картины сегодня, 4 сентября, наблюдаются на пересечении улиц Хиросимы и Пархоменко, где находится заправка «Лукойла». Чтобы объехать занятую полосу, водители даже заезжают на островок безопасности. Периодически перед АЗС возникают пробки из-за машин, которые не могут разъехаться. Разруливать сложные ситуации на перекрестке вынуждены сами водители – сотрудников ГАИ на этом участке не наблюдается.

Также из-за бензиновых очередей сужено движение и на другом участке в центре Волгограда. Автомобили выстроились в вереницу к АЗС, расположенной между остановками Дворец спорта и Мамаев курган, заняв правую крайнюю полосу.





Напомним, в последние дни в Волгограде ухудшилась ситуация с бензином. Горожане ночуют в автомобилях, ожидая привоза топлива, некоторые бросают авто прямо в очередях, а кто-то уже отказался от использования личных машин и пересел на общественный транспорт. Нашлись и предприимчивые граждане, которые продают места в очередях.