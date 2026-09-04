Неравнодушные волгоградцы спасают редкую птицу с оторванным крылом





Зооволонтёры волгоградского центра "Птичий остров" сообщают, что сейчас на выхаживании у них редкая птица - поморник. Её легко спутать с чайкой, однако в нашей местности такие птицы массово не проживают. Это пернатое - морское.

Несколько дней назад неравнодушная волгоградка принесла в центр поморника. Неизвестно, как птица оказалась в Волгоградской области. Однако судьба оказалась с ней жестока - одно крыло было почти оторвано, его пришлось ампутировать.



Птицу назвали Секатором. Имя выбрано неслучайно - птичка весьма больно клюётся. В "Птичьем острове" она обретёт дом, так как в естественной среде жить уже никогда не сможет.





Фото: Центр реабилитации диких животных "Птичий остров"