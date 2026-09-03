



В Волгоградской области 3 сентября в 21:36 введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее предупреждение, сообщает ИА «Высота 102», было распространено экстренными службами региона.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Гражданам следует немедленно занять безопасное место в квартире или доме. Для укрытия лучше всего подходит помещение без окон: санузел, коридор, кладовка. Необходимо избегать нахождения у оконных проемов.

Категорически запрещается пользоваться лифтом. В случае возникновения угрозы для жизни или здоровья, а также при необходимости экстренной помощи следует звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Находиться в безопасном месте следует до официальной отмены режима беспилотной опасности.

Отметим, что за последние сутки это вторая попытка ВСУ атаковать дронами города юга России. Ранее угроза атаки с воздуха была объявлена в 03.32 и снята в 08.34.

Аэропорт Волгограда на текущий момент работает в штатном режиме.