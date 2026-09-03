ФАС проверит рост цен на сахар в волгоградских магазинах





Антимонопольное ведомство проверит процесс ценообразования на сахар-песок в регионах России. ФАС запросила информацию за период с 1 июля по 31 августа 2026 года о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на этот продукт, а также объемах его закупки и реализации. При этом анализу будут подлежать цены на все товарные позиции сахара вне зависимости от его ценового сегмента.

Цель исследования – анализ обоснованности установления розничных цен на продукт и проверка изменения закупочных цен в стоимости «на полке». При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, заверили в ведомстве.



Напомним, Волгоградстат зафиксировал очередное повышение стоимости сахара. За неделю он подорожал еще на 2,68%. Средняя цена теперь составляет 80,57 рубля за килограмм. При этом жители сообщают, что в крупных торговых сетях он продается почти за 90 рублей.



Ранее в ФАС РФ заявляли, что цены на некоторые виды сахара в Волгоградской области удалось снизить за счет заключения соглашений с региональными властями в сфере ценообразования. В волгоградском отделении Банка России объясняли рост цен на сахар сезоном закруток и ожиданием нового урожая сахарной свеклы.



