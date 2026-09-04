Вражеские БПЛА сбиты в Волгоградской области 4 сентября





В ночь на 4 сентября в Волгоградской области объявлялся режим беспилотной опасности. Угроза атаки сохранялась на протяжении восьми часов.



Как информирует Минобороны, в период с 20:00 3 сентября до 8:00 4 сентября на территории РФ уничтожено 490 дронов. Волгоградская область вошла в список регионов, где силы ПВО уничтожали вражеские цели. О последствиях на земле официально не сообщается.



Также атаку отбивали в Брянской, Белгородской, Владимирской, Курской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской областях, в Московском регионе, Республиках Крым, Башкортостан, над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае.