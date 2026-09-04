В Иловле за 27,3 млн рублей благоустроят пл. им. В.И. Ленина





В Иловле Волгоградской области готовятся к благоустройству площади им. В.И. Ленина. Муниципалитет объявил о проведении аукциона по отбору организации-исполнителя. Работы приурочены к присвоению населённому пункту почётного звания «Рубеж Сталинградской доблести» и установке одноимённой стелы.

Порядка 16,5 млн рублей пойдут на обустройство современного тротуара. Ориентировочно вымощено будет чуть меньше 3 тыс. кв. метров. Для этого будут использованы два вида покрытия. Также здесь будут установлены бордюры и обустроены асфальтированные проезды.

Ещё порядка 4 млн рублей потратят на установку 20 лавочек, шести урн. Также проектом предусмотрено высадка 8 крупномерных деревьев и разбивка газона.

Отметим, в общей сложности на эти цели из бюджета выделено 27,3 млн рублей. Примечательно, что итоги аукциона будут подведены уже сегодня, в день объявления конкурсных процедур. Закупка произведена в срочном порядке. Подрядчик должен будет выполнить благоустройство несмотря на осеннюю непогоду и приближающийся сезон дождей в предельно сжатые сроки – до 31 декабря 2026 года.

Фото: Панорама сервиса "Яндекс Карты"