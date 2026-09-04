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Общество

Первые осенние дожди идут на Волгоградскую область после засухи

Общество 04.09.2026 08:29
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04.09.2026 08:29


Долгожданные осадки прогнозируют в Волгоградской области. По данным ЦГМС, в регионе уже сегодня, 4 сентября, в некоторых районах региона ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом температура воздуха будет достаточно высокой – местами до +31. 

Дожди с грозами  пройдут в регионе и в выходные дни. В Волгограде кратковременные осадки прогнозируют уже ночью 5 сентября, а также утром и днем 6 сентября. При грозах возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах области в воскресенье прольют уже сильные ливни. Температура воздуха снизится до 20-25 градусов тепла. 

Напомним, на части Волгоградской области синоптики  уже длительное время фиксируют опасное природное явление – засуху. Чрезвычайная пожароопасность сохранится и сегодня, 4 сентября, на всей территории региона.


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