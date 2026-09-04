Первые осенние дожди идут на Волгоградскую область после засухи





Долгожданные осадки прогнозируют в Волгоградской области. По данным ЦГМС, в регионе уже сегодня, 4 сентября, в некоторых районах региона ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом температура воздуха будет достаточно высокой – местами до +31.

Дожди с грозами пройдут в регионе и в выходные дни. В Волгограде кратковременные осадки прогнозируют уже ночью 5 сентября, а также утром и днем 6 сентября. При грозах возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах области в воскресенье прольют уже сильные ливни. Температура воздуха снизится до 20-25 градусов тепла.

Напомним, на части Волгоградской области синоптики уже длительное время фиксируют опасное природное явление – засуху. Чрезвычайная пожароопасность сохранится и сегодня, 4 сентября, на всей территории региона.



